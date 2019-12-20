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    Suriye İdlib

    BM: Esad yönetiminin İdlib operasyonları endişe verici

    © AFP 2019 / ABDULAZIZ KETAZ
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Esad yönetiminin bölgedeki terörist unsurlara yönelik hava saldırılarıyla ilgili olarak sahadaki durumun 'alarm verici' olduğunu söyledi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini Suriye'ye ilişkin bilgilendiren Ursula Mueller, ülkenin bir çok yerinde insani durumun bu yılın başına göre çok daha kötü olduğunu iddia etti.

    Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Esad yönetimi destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep'e yönelik saldırılarını artırdığını belirten Mueller, sahadaki durumu ''alarm verici'' olarak nitelendirdi.

    'İdlib'de 60 bin kişi yerinden edildi'

    Çatışmalar nedeniyle İdlib'den 60 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirten Mueller, tam ölçekli bir saldırının bölgedeki 3 milyon kişi için felaketle sonuçlanacağını kaydetti.

    Muller, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasını sağlayan BM Güvenlik Konseyi kararının yıl sonuna kadar  yenilenmesi gerektiğine de değindi.

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da konseyde yaptığı konuşmada, İdlib'de artan gerginliğin son derece endişe verici olduğunu, bunun yeni göç dalgasını tetiklediğini söyledi. 

    İdlib'de 50 bin kişinin çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini ifade eden Sinirlioğlu, bölgede gerginliğin azaltılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti. 

    'Türkiye'nin Tel Abyad teklifi kabul görmedi'

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlar konusunda da değerlendirmede bulunan Sinirlioğlu, yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın milyonlarca Suriyeli için hayati önem taşıdığını ve bu mekanizmanın siyasi bir sorun değil aciliyet gerektiren insani bir durum olduğuna dikkati çekti.  

    Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini teklif ettiği beşinci sınır kapısı Tel Abyad'ın, yardımların hem bölge halkına hem de Rakka ve Haseke'ye ulaştırılmasında etkili olacağını anlatan Sinirlioğlu, uzun vadede bu sınır kapısının Suriye'nin kuzeydoğusundaki diğer bölgelere ulaşılması için de kullanılabileceğini söyledi. 

    Öte yandan, Türkiye'nin Tel Abyad teklifine ABD destek verirken konseydeki diğer ülkeler yardımların yapıldığı mevcut 4 sınır kapısının sayısının ikiye düşülmesini isteyen Rusya'yı ikna edebilmek için bu teklifi taslaktan çıkarmak zorunda kaldı. 

    'Türkiye'nin teröre karşı kendini savunması için başkalarının onayına ihtiyacı yok'

    Türkiye'nin Tel Abyad'ın BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyonu 'meşrulaştırmak' istediği yönündeki iddialara da yanıt veren Sinirlioğlu, "Tel Abyad geçiş noktasının BM operasyonları için önemi OCHA tarafından da açıklandı. Ayrıca Türkiye'nin terör tehditlerine karşı kendini savunmak için başka ülkelerin onayına ihtiyacı yok." dedi.

    Suriye'ye sınır ötesi yardımlar mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyor ve 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yarımların girişi için kullanılıyor.

    Konseyin söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararını yıl sonuna kadar yenilemesi gerekiyor. Almanya, Belçika ve Kuveyt ise kararın veto edilmemesi için  konseye sunduğu çeşitli teklifleri Rusya ile görüşmeye devam ediyor. 

    Geçen yıl yapılan görüşmelerde karar, veto yetkisine sahip Rusya'dan itirazlar gelse de uzun süren görüşmelerin ardından Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla yenilenebilmişti.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Terörle mücadele, Operasyon, Suriye Ordusu (SAA), Beşar Esad, İdlib, Suriye, Ursula Mueller, Birleşmiş Milletler (BM)
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