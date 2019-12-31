Putin ve Zelenskiy, Kiev ve Donbass arasındaki mahkum takasını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in telefonda görüşerek, Kiev ve Donbass arasında gerçekleşen mahkum takasını ele aldıkları, Ukrayna krizinin taraflarının Minsk anlaşmalarında öngörülen önlemler paketini yerine getirmeye devam etme gerekliliğine vurgu yaptıkları belirtildi.

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesi konusunda açıklama yaptı.

Liderlerin Kiev ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında yapılan mahkum takasını ele aldıkları belirtilen açıklamada, Ukrayna krizinin taraflarının Minsk anlaşmalarında öngörülen önlemler paketini yerine getirmeye devam etme gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “29 Aralık’ta Kiev ve Donbass arasında ‘tüm belirlenenlere karşı tüm belirlenenler’ ilkesi ile gerçekleşen mahkum takası olumlu olarak değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu takasın Paris’te 9 Aralık'ta düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nde varılan mutabakat doğrultusunda yapıldığı ve karşılıklı güvenin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, “Ukrayna krizi taraflarınca Minsk anlaşmalarında öngörülen önlemler paketini yerine getirmeye devam etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı” denildi.

‘Gaz transiti ile ilgili görüşmelerin sonuçları değerlendirildi’

Rusya ve Ukrayna liderlerinin Rus gazının Ukrayna üzerinden transit olarak Avrupa’ya ulaştırılmasına yönelik anlaşmanın önemine değindikleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Rus gazının 1 Ocak 2020’den itibaren Ukrayna üzerinden Avrupa'ya kesintisiz transitinin sürdürülmesine yönelik dün imzalanan ‘paket’ anlaşmanın önemi vurgulandı. Sonuçları diğer ikili sorunların çözülmesi için elverişli bir ortam yaratan görüşmenin yapıcı niteliğine dikkat çekildi.”

Açıklamaya göre iki lider ayrıca yeni yıl vesilesiyle birbirlerini kutlayarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin 2020 yılında gelişmesinden yana olduklarını ifade etti.