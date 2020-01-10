TürkAkım doğalgaz boru hattının Ukrayna için doğuracağı sonuçları yorumlayan Ukraynalı ekonomist Oleg Pendzin, Türkiye'nin transit ülke olacağını ve daha önce Ukrayna bütçesine giren rublelerin artık Türkiye bütçesine gireceğini belirtti.

NewsOne televizyonuna demeç veren Oleg Pendzin, "Ukrayna üzerinden gaz transiti yılda 65-70 milyar metreküpe kadar azalacak. Eğer boru hattı devam ederse Türkiye transit ülke olacak ve daha önce Ukrayna bütçesine giren rubleler artık Türkiye bütçesine girecek. Burada dost ve düşman yok, sadece çıkarlar vardır, özellikle de mali çıkarlar" ifadelerini kullandı.

'Kuzey Akım 2'yle Ukrayna'nın transit hacmi daha da düşecek'

Ukrayna'nın gaz transitinden bir yılda elde ettiği 3 milyar doları korumayı hedeflediğini kaydeden Pendzin, "Artık bu para gelmeyecek. Beş yılda 7 milyar dolar alacağımız söylendi. Ancak düzgün hesaplarsak, 7 milyar dolar da alamayacağız. Zira 65 milyar metreküp gaz transiti karşılığında Kiev, yaklaşık 1.5 milyar dolar alıyor. Kuzey Akım 2'nin açılmasıyla transit 25 milyar metreküp daha azalarak 40 milyar seviyesine inecek" dedi.

40 milyar metreküpün Ukrayna için amortisman seviyesi olduğunun altını çizen Pendzin, "Eğer 40 milyar metreküpün üzerine çıkılırsa kazanç sağlayabiliriz" diye vurguladı.