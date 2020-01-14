Rusya: Hafter, Moskova'da hazırlanan taslak metni müttefikleriyle görüşmek için 2 gün süre aldı

Rusya ile Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla Libyalı tarafların bir araya geldiği dünkü Moskova görüşmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Halife Hafter, sonuç bildirgesine olumlu yaklaştı ancak metni imzalamadan önce Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen aşiretlerin liderleriyle görüşmek için 2 gün süre aldı" ifadesini kullandı.

'Moskova'da başlayan görüşmeler devam edecek'

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin taslak metni imzaladığını anımsatan bakanlık, "Rusya'nın başkentinde başlayan ve krizi çözme amacı taşıyan faaliyetler devam edecek. Zira Libya'da biriken iç sorunların kapsamı, taraflar için dengeli ve kabul edilebilir çözümler bulma yönünde özenli çalışma yapılmasını gerektiriyor" diye vurguladı.

'Süresiz ateşkes mutabakatı, Berlin konferansı için elverişli bir ortam sağlıyor'

Görüşmede tarafların Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını teyit ettiğini ve uluslararası terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladığını kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, "Libyalı tarafların ateşkesin süresiz olarak uzatılması konusunda ilkesel mutabakat sağlamaları, Moskova'daki görüşmenin ana sonucudur. Bu husus, Libya konulu Berlin konferansının toplanması için elverişli bir ortam sağlıyor" diye ekledi.