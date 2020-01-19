Serrac: Konferans konusunda iyimserim ancak Hafter barışçıl çözüm bulma amacı gütmüyor

Bugün Berlin'de yapılacak Libya konulu konferans öncesi iyimser bir ruh hali içinde olduğunu söyleyen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in barışçıl çözüm bulma amacında olmadığını ifade etti.

UMH Başkanı Fayiz es-Serrac, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgütün katılımıyla, krizin derinleştiği Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için yapılacak konferans öncesi Bloomberg'e konuştu.

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı bir silahlı grubun beş petrol ihraç limanını kapatmasını Hafter'in askeri başarısızlığının kanıtı olarak niteleyen Serrac, Hafter'in adını anmadan "Konferansa davet edilen kişi çözüm bulma amacında değil. Ancak her şeye rağmen konferansın sonuçları konusunda iyimserim" dedi.

'Hafter'in destekçilerine baskı yapılmalı'

Bu arada Serrac, konferansın katılımcılarına Hafter'in destekçilerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Serrac, sözünü ettiği destekçilerin kimler veya hangi ülkeler olduğunu belirtmedi.

'Batı'dan yardım gelmediği için Türkiye'den talepte bulundum'

Serrac, Türkiye'den askeri yardım istemesinin nedenine ilişkin bir soru karşısında ise Ankara'ya yönelttiği bu talebi Avrupa ve diğer Batılı ülkelerden yardım gelmemesiyle açıkladı.

Erdoğan ve Putin konferansa katılıyor

Çin'den Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılım sağlayacağı konferansta Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) de Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan temsil edecek.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.