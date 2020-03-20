Salgın karantinasındakilere bir kötü haber Netflix ve YouTube’dan

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evden çıkmayan milyonlarca kişinin dört elle sarıldığı Netflix, aşırı yüklenmeden kaçınmak için Avrupa’daki kullanıcılar için sunduğu yayın hızında 30 gün yavaşlatma uygulayacağını duyurdu. YouTube da Avrupa’ya sunduğu akış kalitesini azaltacağını açıkladı.

Online dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıkladı.

Karar, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı. Bu görüşmenin ardından Netflix’ten yapılan açıklamada, salgının yarattığı olağanüstü zorluklara dikkat çekildi.

'Kaliteli hizmet' taahhüdü

Açıklamada, “Netflix, Avrupa’daki tüm akışlarındaki bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdi Böylece, Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 civarında azaltırken aynı zamanda üyelerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı tahmin ediyoruz” denildi.

Platform, bu süreçte kullanıcıların bazılarının sadece görüntü kalitesinde bir sorun yaşayabileceğini belirtiyor. En pahalı paket olanpaketine sahip olan kullanıcıların farkı algılamasının daha olası olduğu kaydediliyor.

Netflix’in Avrupa çapında 51 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Salgın nedeniyle dünya çapında insanların eve kapanması ve evden çalışması internet kullanımını artırdı. Netflix bir istatistik paylaşmasa da araştırma şirketi Nielsen yüzde 60’lara varan bir artış yaşanacağını tahmin etti.

YouTube: Baskıyı azaltacağız

Netflix’e benzer bir karar da video ve müzik platformu YouTube’dan geldi. Şirket, sadece birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini ancak yine de ‘sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak’ için akış kalitesini düşüreceklerini duyurdu.

YouTube’un çatısı altında bulunduğu Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki, kararı yine Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptıkları görüşmenin ardından aldı.

Yapılan açıklamada, “AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz” denildi.