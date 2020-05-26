Lavrov, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü: Libya krizinin askeri çözümü yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’nın doğusundaki Tobruk’ta bulunan Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Agila Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya’daki krizi güç yoluyla çözüme kavuşturma çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sergey Lavrov ile Agila Salih arasındaki görüşmenin Tobruk tarafının girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, Libya’da doğu ve batı askeri ve politik kampları arasında devam eden silahlı çatışma bağlamında, ülkedeki mevcut durumla ilgili derinlemesine bir görüş paylaşımı yapıldı. Görüşmede her iki taraf, krizi güç kullanarak çözüme kavuşturma çabalarının sonuçsuz kalmaya mahkûm olduğunu, tüm Libyalı politik güçlerin katılımıyla bir an önce yapıcı diyalogun başlatılması gerektiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.

Lavrov, Salih’in 23 Nisan’da dile getirdiği ve bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve mevcut sorunlara uzlaşmacı çözümlerin geliştirilmesi ve ülkede birleşik yönetim organlarının oluşturulması amacıyla görüşmelerin aktifleştirilmesini öngören teklife destek verdi.

Görüşmede ayrıca Libya sorununun uluslararası boyutu, özellikle 19 Ocak Berlin’de gerçekleşen Libya Uluslararası Konferans’tan çıkan kararların hayata geçirilmesi konusu ele alındı.