Nissan'dan yeni operasyonel kararlar: İki ülkede fabrika kapatıyor, Güney Kore pazarından çekiliyor

Nissan, Endonezya ve İspanya Barselona'daki fabrikalarını kapatacağını ve Güney Kore pazarından çekileceğini açıkladı.

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Nissan, 2019 yılı mali sonuçlar ve koronavirüs salgını sonrası orta vadeli planlara ilişkin online basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Nissan’ın 2019 mali yılını 671.2 milyar yen net zararla kapattığı belirtilirken, 2023 mali yılının sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve kârlılık elde etmek için dört yıllık bir plan da duyuruldu.

Yeni dönemin adı 'Nissan-ness'

Toplantıda konuşan Nissan CEO'su Makoto Uchida, şirketin açıkladığı dönüşüm planının, aşırı satış genişlemesi yerine istikrarlı bir büyüme sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Uchida, "Mali disiplini korurken ve kârlılık elde etmek için birim başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız. Bu, 'Nissan-ness' olarak nitelendirilen yeni bir dönem için tanımlanan bir kültürün restorasyonuyla örtüşüyor" diye konuştu.

#Nissan CEO Makoto Uchida on our new transformation plan, which he announced earlier: "We are prioritizing product segments and core markets to bring Nissan back on track towards sustainable growth.” Watch the video or learn more about the plan here: https://t.co/W7MHTNcIlQ pic.twitter.com/lBw9eqzBGP — Nissan Motor (@NissanMotor) May 28, 2020

‘Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldık’

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldıklarını belirten Uchida, Nissan'ın İngiltere Sunderland'deki tesisinin açık kalacağını belirterek, "Batı Avrupa'da Sunderland'deki tesisimizde temel modellerimizin üretimini sürdüreceğiz ve verimliliği artıracağız" dedi.

Dört yıllık planın detayları

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, maliyet rasyonalizasyonu ve iş optimizasyonunu içeren dört yıllık planın bir parçası olarak şirket, yapısal reformların yanı sıra kârsız operasyonları ve ihtiyaç fazlası tesisleri yeniden ayarlayarak işini dönüştürmek için adımlar atacak.

Nissan, üretim kapasitesini, küresel ürün yelpazesini ve harcamalarını rasyonelleştirerek sabit maliyetleri azaltacak ve sağlam bir iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlaması beklenen iş alanlarına yatırım yapacak. Şirket 2023 mali yılı sonuna kadar, Çin'deki yüzde 50 hisse senedi ortak girişiminden oransal katkılar dahil, yüzde 5 işletme kâr marjı ve yüzde 6 sürdürülebilir küresel pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

Rusya'daki Datsun işi sona eriyor

Nissan, dönüşüm kapsamında Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmeyi, İspanya Barcelona'daki tesisisin yanı sıra Endonezya'daki üretim tesisi kapatmayı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nde (ASEAN) tek üretim üssü olarak Tayland tesisine yoğunlaşmayı hedefliyor.

Güney Kore pazarından da çıkacaklarını açıklayan şirket ayrıca Rusya'daki Datsun markasını geri çekmeyi planlıyor.

Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki ana operasyonlara odaklanacak olan Nissan, gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirecek.