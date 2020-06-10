ABD, Trump'ın göz diktiği Grönland'da konsolosluk açtı

Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetiyle kuzeyi karıştıran ABD’den aylar sonra yeni bir hamle geldi. ABD, 70 yıl aradan sonra ‘kuzey ülkeleriyle ilişkileri geliştirme’ hedefi doğrultusunda Grönland’ın başkenti Nuuk’ta konsolosluk açtı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bölgedeki gelişmenin istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Arktik’teki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışırken, Nuuk'taki varlığımız, Danimarka ve Grönland'daki dostlarımızla paylaştığımız refahı artıracak” dedi.

Pompeo, “Danimarka ve Grönland'daki birçok ortağımıza işbirliğimizi destekleme yolunda ileriye doğru bu önemli adımı gerçekleştirmemize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak nisan ayında, ABD’nin adaya 12 milyon dolarlık mali yardım yapacağını ve konsolosluk açacağını duyurmuştu.

Dünyanın en büyük adası konumundaki Grönland, Kuzey Amerika ve Rusya arasında Kuzey Atlantik ve Arktik Okyanuslarını birbirine bağlayan boğazlara yakın bir konumda bulunan dünyanın en büyük adası olma özelliği taşıyor.

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump adayı satın almak istediğini söyleyerek kuzey ülkelerini karıştırmıştı. Danimarka’nın bu fikri ‘absürd’ diye nitelemesi üzerine Trump, bu ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal etmişti.