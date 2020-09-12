National Interest: Pekişen Rusya-Çin ilişkileri, ABD için çok büyük bir tehdit

ABD'li National Interest (NI) dergisi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin pekişmesinin ABD için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

NI yazarı Doug Bandow, Batı'nın Rusya'ya ekonomik savaş açmasının ardından Moskova ve Pekin'in ilişkilerini giderek geliştirmeye başladıklarını belirtti.

İki ülke hükümetlerinin birbirlerine yakınlaşmaya devam ettiklerini, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ağustos ayında Rusya'yı hegemonya ve tek kutupluluğa birlikte karşı koyma çağrısı yaptığını anımsatan Bandow, "Şi'nin hangi ülkeyi ima ettiğini tahmin edebilirsiniz" dedi.

Rusya ve Çin'in özellikle askeri alanda giderek daha yakın ilişkiler kurduğuna dikkat çeken Bandow, birlikte hareket eden iki ülkenin ABD'nin arzularına karşı önemli bir denge unsuru olduğunun altını çizdi.

"Artık ABD'nin tartışmasız üstünlük sahibi olduğuna inanan destekçiler bile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ile dünyanın en güçlü ikinci ordusunun işbirliğinden endişe duymaya başladı" diye devam eden Bandow, ABD yönetiminin Rus siyasetçilerle masaya oturması ve uzlaşma araması gerektiğini vurguladı.