Genelkurmay Başkanı'nın Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırması ve Paşinyan’ın da genelkurmay başkanını görevden aldığını duyurmasının ardından gerginliğin sürdüğü Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, 2008’de 10 kişinin öldüğü protestoların yıldönümü olan bugün üç miting ve yürüyüş gerçekleştirilecek.

Paşinyan’a yönelik istifa çağrıları, muhalefet ve Başbakan'ın destekçileri arasında bir gerginlik havasının bulunduğu Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bugün, üç miting ve yürüyüş düzenlenecek. Bugün, 1 Mart 2008’de ülkede 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestoların yıldönümü.

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’ın lideri olduğu Ermeni Ulusal Kongresi partisinin mitingi, 15:00’da başlayacak. Partililer 1 Mart 2008’deki protestolar sırasında ölen gösterici ve polisler anısına kiliseye gidip ayine katılacak, daha sonra da olayların yaşandığı başlıca yer olan Myasnikyan Anıtı’na yürüyecek. Ardından da Yelabur Askeri Anıt Mezarlığı’na gidilecek ve burada Dağlık Karabağ’daki savaş sırasında ölenler için bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Ermenistan muhalefeti ise 16:00’da Paşinyan’ın istifası talebiyle bir miting ve yürüyüş düzenleyecek.

Öte yandan Paşinyan da 18.30’da bir miting ve yürüyüş organize ediyor. Paşinyan’a göre, bu miting ve yürüyüş sırasında ‘halkın Ermenistan’da demokratik ve anayasal düzen ile halkın iktidarını savunmaya hazır olduğu’ doğrulanmış olacak. Eylem sırasında 1 Mart 2008’de ölenler de anılacak.

Ermenistan’da 2008’de neler olmuştu?

Diğer yandan Şubat 2008'de Serj Sarkisyan Ermenistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından ülkedeki muhalefet, cumhurbaşkanı adayları ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan öncülüğünde Erivan'ın merkezinde, seçimlerin resmi sonuçlarını protesto eden mitingler düzenlemişti. Bunun sonrasında 1-2 Mart'ta çıkan olaylarda göstericiler polisle çatışmış, yaşanan olaylar sonucunda 10 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi de yaralanmıştı.

Ermenistan'ın şimdiki Başbakanı Nikol Paşinyan, Ter-Petrosyan'ın seçim kampanya merkezide görevliydi ve düzenlenen mitinglerin aktif katılımcılarındandı. 2009 yılının yazında, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yetkililere teslim olmuştu.

Ocak 2010'da, mahkemenin kitle ayaklanmalarını örgütlemek suçlamasıyla yedi yıl hapis cezasına çarptırdığı Paşinyan, Mayıs 2011'de af üzerine serbest bırakılmıştı.

Paşinyan’ın İskender füzeleriyle ilgili sözlerinin ardından yaşanan gerginlik

Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilginin sorumluluğundan kaçmak için Rus yapımı İskender füzelerinin bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını öne sürmüş ve bu açıklamaların ardından Ermeni askeri yönetimiyle Paşinyan karşı karşıya gelmişti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, geçen hafta Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını 'darbe girişimi' olarak nitelendirmişti.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen, Sarkisyan’ın ilgili kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnamenin cumhurbaşkanı tarafından imzalanmamasını eleştirerek, bu yöndeki kararın dayanaksız olduğunu açıklamıştı.