YouTube, Sputnik'in Trump videosunu kaldırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Orlando'daki konuşması sırasında, bir kez daha 2020 başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü. Sputnik, YouTube hesabında, Trump'ın konuşmasını önce canlı olarak vermiş ardından kaydını yayınlamıştı.

YouTube'un sahibi Google, dün Sputnik'i, videonun YouTube kurallarını ihlal ettiği ve potansiyel olarak 'hassas içeriğin' net bir şekilde işaretlenmesi gerektiği yönünde uyardı. Daha sonra Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu videonun kaldırıldığı belirtildi.

YouTube, dün de RT hesabındaki benzer video için önce uyarıda bulunmuş sonra videoyu kaldırmıştı.

RT'den yapılan açıklamada, aynı videonun Reuters, Independent, ABC ve diğer birçok platformda da yer aldığı, ama YouTube tarafından kaldırılmadığı kaydedildi.

Google'dan RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, YouTube'un, ABD başkanlık seçimlerin sonuçlarını etkileyen hatalardan bahseden içeriği yasakladığı, ancak bazı videoların istisna tutulduğu ifade edildi.

Son aylarda yabancı platformlar sıkça Rus medya hesaplarını engelliyor. Facebook, bir açıklama yapmadan Baltnews haber ajansının hesabını engelledi. Twitter, ekim ayında, önce RIA Novosti haber ajansının hesabını arama motorundan kaldırdıktan sonra RT televizyonunun ABD'deki seçimlerle ilgili materyalini 'potansiyel olarak yanıltıcı içerik' olarak işaretlemişti. Twitter aynı zamanda RT ve Sputnik hesaplarını da engellemişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor); Facebook, Twitter ve Google'a gönderdiği mektupta, Rus medyasına yönelik sansüre son verme talebinde bulunmuştu.