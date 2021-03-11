Google, ABD dışındaki YouTuber’ların kazançlarından vergi kesintisi yapacak

Google’dan YouTube’daki içerik üreticilerine kötü haber geldi. Şirketin açıklamasında, ABD dışındaki içerik üreticilerinden vergi kesileceğini bildirildi.

Açıklamada, doğru kesinti tutarının belirlenmesi için YouTuber’lardan 31 Mayıs’a kadar AdSense’e vergi bilgilerini sunmaları istendi. Söz konusu bilgilerin paylaşılmaması halinde dünya çapında elde edilen toplam kazancın yüzde 24’üne kadar kesinti yapılabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, vergi ABD’deki izleyicilerden elde edilen kazançlar üzerinden kesilecek. İçerik üreticisi gerekli bilgileri sunarsa, vergi yükü yüzde 0 ilâ 30 olacak. Bu, üreticinin yaşadığı ülkenin ABD ile vergi anlaşması bulunup bulunmamasına göre değişecek.