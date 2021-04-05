Rusya iki doz aşının vurulduğu kişi sayısı bakımından AB ülkelerine kıyasla lider konumda

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya koronavirüse karşı tam aşılama yapılan kişi sayısı bakımından Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla lider konumda. Rusya’da 5 milyon 200 bin kişiye aşının iki dozu da yapıldı.

Kitlesel aşılamaya ocak ayında başlayan Rusya, koronavirüs aşısının iki dozunun uygulandığı kişi sayısı bakımından AB ülkelerinin önünde.

Sputnik V aşısının Twitter hesabındaki açıklamaya göre, Rusya’da 5 milyon 200 bin kişiye aşının iki dozu da vuruldu.

Almanya 4 milyon 300 bin kişiyle Rusya’yı izledi.

İtalya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Çekya, Avusturya ve Danimarka da listedeki diğer ülkeler arasında.

Compared to the EU countries Russia is the leader in the number of the full - two-doze #COVIDvaccination. pic.twitter.com/lsiq8gtEr3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 5, 2021​

8 bin 646 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 646 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 589 bin 540’a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 343 artarak 100 bin 717’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 52 arttı ve 4 milyon 211 bin 133’e ulaştı.