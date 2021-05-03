Kırgızistan ve Tacikistan, sınırdaki ek kuvvetlerini çekme sürecini tamamladı

Kırgızistan Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmalar sonrasında sınırdaki ek kuvvetlerini geri çekme sürecini tamamladığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan Kırgızistan Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden bir sözcü, “Taraflar sınırın kendi toprakları içerisindeki ek kuvvet ve teçhizatların geri çekilmesi sürecini tamamladı” ifadelerini kullandı.

Sınırdaki durumun istikrara kavuştuğunu, gece boyunca bir olay yaşanmadığını belirten sözcünün açıklamasına göre iki ülkenin savunma makamlarından subayların bulunduğu, gözlem amaçlı ortak komisyon, kuvvetlerin bulunduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Bununla birlikte Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden Sputnik’e konuşan bir kaynak da “Sınırda durum sakin, askeri teçhizatlar daimi olarak konuşlandırıldıkları yerlere çekildi. Tacikistan görüşmeler sırasında varılan tüm anlaşmaları yerine getiriyor” dedi.

Kırgızistan’dan can kaybı sayısı 35’e yükseldi

Gazetecilere konuşan Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Aliza Soltonbekova, “Ölen kişi sayısı 35’e yükseldi” dedi.

Soltonbekova’ya göre, ölenler arasında Batken bölgesinin Maksat köyünde görev yapan 1960 doğumlu bir öğretmen yer alıyor.

Daha önce bakanlık 183 kişinin yaralandığını, 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.