Tacikistan sınırında Kırgız sınır güvenlik görevlisi vuruldu

Kırgızistan Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden yapılan açıklamaya göre Tacikistan sınırında çıkan çatışmada Kırgız bir sınır güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sputnik’e konuşan basın dairesi sözcüsü, “Tacik sınır güvenlik güçlerinin Kırgız sınır birliklerine silahlı saldırısı neticesinde Kırgızistan Sınır Güvenlik Hizmetleri’nden 1994 doğumlu Husnudin Hojiyev hayatını kaybetti. Askerin ölümüyle ilgili detaylar araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Tacikistan tarafından da yaralıların olduğunu belirten kaynak, “Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Hizmetleri Batken Bölge Başkanı T. Tolonbayev ve güvenlik güçleri yöneticileri olay yerinde” dedi.

Kaynak, Kırgız ve Tacik yetkililerin olayı araştırmaya devam ettiğini vurguladı.

Dün iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı ve 2 Kırgız askerin yaralandığı bildirilmişti.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır İdaresi 4 Haziran’da, Tacikistan sınırındaki gerilimin yeniden tırmandığını ve Tacik tarafının bölgeye asker ve askeri teçhizat sevk ettiğini belirtmişti. Daha sonra da gerilime neden olan sorunun çözüldüğü bilgisi verilmişti.

İki ülke arasındaki sorun

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.