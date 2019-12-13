Albayrak: Kamu bankalarında faiz oranı tek haneye düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşüreceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kamu bankalarının yüzde 9-11 oranını reel sektöre yansıtacağını belirten Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Albayrak, "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 12'nin altında kalacağını ifade etti.