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11:03 31 Ocak 2020
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    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat

    İhracat yüzde 2 arttı, ithalat yüzde 9 azaldı, dış ticaret açığı 31.1 milyar dolar oldu

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    Ekonomi
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    Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 43.5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

    Buna göre, ihracat geçen yıl, 2018'e göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 9.1 düşüşle 202 milyar 705 milyon dolara indi.

    Dış ticaret açığı ise yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75.3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84.6'ya çıktı. 

    İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3

    İhracat, 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14.9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Pekcan: Dünyadaki korumacılık ve ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye ihracatını artırıp ticaret açığını hızla kapatıyor
    Dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3 olarak belirlendi.

    Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4.4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0.5 oldu.

    Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, aralıkta ara mallarının payı yüzde 75.4, sermaye mallarının payı yüzde 14.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.2 oldu.

    Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

    Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9 oldu.

    Aralık ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat yüzde 19.3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşti. 

    Etiketler:
    Gıda, Tarım, Sanayi, Türkiye, Dış ticaret açığı, Dış ticaret, İhracat, İthalat, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK
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