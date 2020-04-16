'Gıda ve içecekte 6 aylık stok var'

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini belirterek, "Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri hafta içi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin gıda ve içecekte en az 6 aylık stoku var" ifadesini kullandı.

TGDF Yönetim Kurulu Üyesi Duruk, koronavirüs nedeniyle vatandaşların son zamanda yoğun bir şekilde gıda ve içecek alışverişine yöneldiğini söyledi.

Evde kalınan süre uzadıkça tüketicilerin aldığı ürünlerin farklılık gösterebildiğini dile getiren Duruk, ilk başlarda sadece un, makarna, sıvı yağ gibi temel tüketim maddeleri ile temizlik ürünleri tercih edilirken, zamanla alınan şeylerin farklılaştığını belirtti.

Duruk, "Tüketiciler evde kaldıkça içecek, atıştırmalık, kuru yemiş ve meyve gibi ürünleri de almaya başladı. Yani artık insanlar evde kalmanın tadını çıkarıyor. Evde tüketime yöneldi" değerlendirmesinde bulundu.

'Alışveriş için salı-çarşamba-perşembe günleri tercih edilmeli'

Geçen hafta ilk kez uygulanan ve bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklanan hafta sonu dışarı çıkma yasağının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurgulayan Duruk, şu açıklamalarda bulundu:

"Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri hafta içi tüm hızıyla sürüyor. Sanayicilerimiz, üreticilerimiz perakendecilere ürünleri hafta içi kesintisiz olarak ulaştırıyor. Türkiye'nin gıda ve içecekte en az 6 aylık stoku var. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişlerini hafta içine yaymaları. Yani pazartesi ve cuma günleri market ve diğer alışveriş noktalarında yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden alışveriş için salı-çarşamba-perşembe günleri tercih edilmeli."

'Acilen milli bir tarım politikası oluşturulmalı'

Duruk, salgının gıda, tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın kontrol altına alındığı andan itibaren çok acil milli tarım politikası oluşturulmalı. Bu politikayı oluşturacak kurulda bürokratlar, sanayiciler, üniversiteler, bilim adamları ve ilgili STK'lar olmalı. En fazla 6 ay içerisinde bu konuda adım atılmalı. Bakın mesela patates bir yıl 5 lira oluyor ertesi yıl çöpe atılıyor. Aynı durum farklı ürünlerde de söz konusu."

Duruk, hazine arazilerinin tekrar tarıma açılmasının tek başına bir çözüm olmadığını kaydederek, milli tarım politikasıyla en üst noktadan planlanma yapılması, hangi bölgede hangi ürünlerin ekilip dikileceğinin belirlenmesi, toplulaştırma ve ölçek ekonomisine geçilmesi gerektiğini vurguladı.