Albayrak: Türkiye hane halkı borçluluğunda dünya ortalamasının çok altında

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin hane halkı borçluluğunda 1291 dolarlık kişi başı borç miktarıyla gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının çok altında olduğunu söyledi. Albayrak, "Kamu borçluluğu rakamları dünya ortalamasının 3'te 1'idir. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır.



Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir. pic.twitter.com/AOOZo1UpM3 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020

​Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarının 1.291 dolar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir. Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır."