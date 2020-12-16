Rusya Tarım Bakanlığı’ndan Türkiye’den domates sevkiyat kotasını artırma teklifi

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin verilerine göre, toplam yıllık kotası 200 bin ton olan Türkiye’den Rusya’ya taze ve soğutulmuş domates ithalatı 13 Aralık itibariyle 190 bin 734 ton olarak gerçekleşti.

Rusya Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre, domates sevkiyat kotasını 250 bin tona çıkarma teklifinin amacı Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatının durmasını önlemek.

Rusya, TSK tarafından Rus uçağının düşülmesinin ardından 1 Ocak 2016’da bazı Türk ürünlerine ambargo uygulamıştı. Ambargo 2016 sonbaharından sonra adım adım kaldırılmıştı. Domates yasağı ise Kasım 2017’ye kadar kalmıştı. Mayıs 2018’de 50 bin tonluk kota ile domates sevkiyatına izin vermişti.

Kota daha sonra birkaç kez artırılmış ve en son geçen yıl baharda 150 bin tona çıkarılmıştı. Rusya, 25 Şubat 2020’de Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltmişti.