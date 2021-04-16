Kapanan şirket sayısı martta yüzde 26.5 arttı

Kurulan şirket sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10.4 artarak 10 bin 879'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 26.5 yükselişle 973'e çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mart'ta kurulan şirket sayısı şubat ayına göre yüzde 10.4 artarak 9 bin 856'dan 10 bin 879'a yükseldi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 26.5 artarak 973 oldu.

Şubatta kapanan şirket sayısı 769 olarak kayıtlara geçmişti.

Mart'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5, kapanan şirket sayısı yüzde 27.5 arttı.

Türkiye'de Mart ayında 11 bin 34 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Mart'ta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10.4, kooperatif sayısı yüzde 6.9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16.8 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26.5 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 600 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25.3 azaldı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 31.5, kooperatif sayısı yüzde 4 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12.9 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 27.5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39.7 artış görülürken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 27.6 geriledi.