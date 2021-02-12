Çin Yeni Yılı nedeniyle Londra'daki Trafalgar Meydanı kırmızıya büründü

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İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Çin Yeni Yılı kutlamaları sebebiyle kırmızı renge büründü.
Londra kentinin simgesi Trafalgar Meydanı'nda ışıklar Çin Yeni Yılı'nı. diğer ismiyle bu yıl 12 Şubat'a denk gelen Bahar Festivali'ni kutlamak amacıyla kırmızıya çevrildi.
Boğa Yılı'nın pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde kutlandığı Trafalgar Meydanı'ndan görüntüler Sputnik'in galerisinde.
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