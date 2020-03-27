Peru, koronavirüsü yaymakla suçlanan yarasaları kurtarmak için harekete geçti

Peru’da Yabani Ormanlar ve Fauna Ulusal Hizmeti (SERFOR), koronavirüs salgınının yayılmasına neden olmakla suçlanan yarasaları kurtarmak için harekete geçti.

Ülkenin kuzeyindeki Cajamarca bölgesinde Culden’de yarasaların yakılarak öldürüldüğü haberleri üzerine devreye giren kurum yetkilileri yarasaları kurtararak, bölgeden uzakta bir mağaraya bıraktı.

Bir açıklama yapan kurum, “Salgın nedeniyle durumu saptırmamalıyız. Yarasalar bizim düşmanımız değil” dedi.

'Yemeyin, ilaç olarak kullanmayın'

Yarasaların insanlara pek çok açıdan fayda sağladığına dikkat çeken SERFOR, “İnsanlara dang humması ve pek çok başka hastalığı bulaştırabilen sivrisineklerle, ayrıca tarıma zarar veren böceklerle besleniyorlar” bilgisini verdi.

SERFOR’un yabani hayvanlardan sorumlu yetkilisi Jessica Galvez-Durand, insanlara bu hayvanları yememeleri ya da ilaç olarak kullanmamaları uyarısında bulundu.

Peru’da şimdiye kadar dokuz kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, 580 kişiye virüs bulaştı.

Salgın hangi hayvandan kaynaklanıyor?

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hayvanlardan insanlara geçerek başlamıştı. Çin mutfağında hatrı sayılır bir yeri olduğunun iddia edilmesi üzerine ilk başta yarasalar salgının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Bilim insanları virüsün yarasalarda ortaya çıktığını ancak insanlara başka bir hayvan aracılığıyla bulaştığını düşünüyor. Bu aracı hayvanın ise pangolin (pullu karıncayiyen) olduğuna inanılıyor.