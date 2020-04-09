BM'den bir ilk: Salgınla mücadele kapsamında Venezüella'ya insani yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Venezüella’ya 90 ton insani yardım malzemesi gönderdi. Bu, BM’nin salgının başından bu yana ülkeye yaptığı ilk yardım oldu.

BM su, gıda, sağlık ve temizlik malzemesi içeren 90 tonluk insani yardım paketini dün Venezüella’ya gönderdi. Pakette ayrıca sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipmanlar, oksijen konsantratörleri, hasta yatakları, su kalitesini kontrol etmekte kullanılacak ürünler ve hijyen kitleri de yer aldı.

BM’nin Venezüella İnsani Yardım Koordinatörü Peter Grohmann, “Bu, Venezüella’yı salgın konusunda desteklemek için yapılan ilk BM insani yardım sevkiyatı” dedi.

UNICEF’in ülkedeki temsilcisi Herve Ludovic de Lys, bu sevkiyatla özellikle kadınlara, çocuklara ve savunmasız durumda olanlara yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle Venezüella’da şimdiye kadar dokuz kişi yaşamını yitirdi, ülkedeki vaka sayısı da 167’ye ulaştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke genelinde karantina ilan ederken, sınırlar da kapatıldı. Venezüella hem yaptırımlar hem de sallantıda olan ekonomi nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.

IMF kredi talebini reddetmişti

Venezüella, 2001’den bu yana ilk kez salgınla mücadele gerekçesiyle geçen ay Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kapısını çalmış ve 5 milyar dolar kredi talep etmişti.

Ancak IMF, ‘hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmadığı’ gerekçesiyle Venezüella’nın talebini reddetmişti.