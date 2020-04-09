Brezilya, salgının yayılmaması için favelalardaki çetelerden medet umuyor

Salgınla mücadele yöntemleri bir hayli eleştirilen Brezilya hükümeti çareyi gecekondu mahallelerindeki uyuşturucu ve sokak çetelerinde arıyor. “Favelalarda devlet yok” itirafında bulunan Sağlık Bakanı, salgının yayılmaması için çetelerle müzakere edeceklerini açıkladı.

Latin Amerika’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olmasına karşılık etkili bir mücadele sergilemediği gerekçesiyle eleştirilen Brezilya’da hükümet ‘farklı’ bir adım attı.

Temel hijyenden ve sağlık altyapısından uzak, yoksul, aşırı kalabalık favelalarda (gecekondu mahalleleri) salgının yayılması halinde kontrolün sağlanamayacağını belirten yetkililer, buralarda kontrolü elinde bulunduran uyuşturucu ve sokak çeteleriyle müzakere etmeyi planlıyor.

'Onlar da insan ve yardıma ihtiyaçları var'

Bu mahallelerde gücü kimin elinde tuttuğu konusunda gerçekçi olmak gerektiğini itiraf eden Sağlık Bakanı, müzakere ve yardım için adım atacaklarını açıkladı.

Bir basın toplantısı düzenleyen Mandetta, “Bu bölgelerin, devletin genelde mevcut olmadığı ve uyuşturucu satıcılarıyla milis grupların gözetimi elinde tuttuğu yerler olduğunu anlamak zorundayız. Onlarla nasıl bir köprü kurabiliriz? Konuşarak, evet, uyuşturucu satıcılarıyla ve milis gruplarla konuşarak, çünkü onlar da insan ve yardıma ihtiyaçları var” dedi.

Mandetta, hükümetin bu kapsamda salgınla mücadele için bir favelada pilot proje başlattığını da duyurdu, ancak neresi olduğunu açıklamadı.

Sosyal mesafe uyarısında bulundu

Sosyal mesafe uyarılarını da tekrarlayan Mandetta, salgını küçümseyen açıklamalar yapmaktan geri durmayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile sık sık ters düşüyor. Bolsonaro, ‘ekonomiye gereksiz bir zarar verir’ gerekçesiyle karantinaya karşı çıkıyor.

Hükümetin edilgenliğine tepki gösteren suç çeteleri, favelalardaki halkı korumak için kendileri sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Brezilya’nın favelalarında yaklaşık 11.5 milyon kişi yaşıyor, bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor.

Ülkede şimdiye kadar 822 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 16 bin 195'e ulaştı.