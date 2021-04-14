Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin sağlık politikaları soruşturulacak

Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da senato, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla mücadele politikalarına yönelik soruşturma başlattı.

Brezilya’da geçen hafta Yüksek Mahkemenin sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istemesinin ardından senato harekete geçti.

Senato lideri Rodrigo Pacheco dün, Bolsonaro'nun salgın politikalarına dair soruşturma yürütüleceğini açıkladı. Pacheco, söz konusu soruşturmanın, pandemi döneminde kaynakların eyaletlere nasıl dağıtıldığına dair bir soruşturmayla birleştirilebileceğini söyledi.

Kongre soruşturması, salgını başından beri ciddiye almayan Bolsonaro'nun kanunsal yaptırımlara sevk edilmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan, Bolsonaro yanlısı milletvekilleri ise eyaletler ve belediyelerin salgını nasıl ele aldığını araştırmak için soruşturma başlatmak istiyor. Ancak böyle bir uygulamanın eyalet meclislerinin yetkisini ihlal edebileceğini savundu.

'Ölenlerin sayısı doğanların sayısını geçti'

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Brezilya'da salı günü yaklaşık 3.808 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ülkedeki toplam ölü sayısı 358.000'in üzerine çıktı. Brezilya, şu anda ABD'den sonra dünyada koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke.

CNN'nin haberine göre ise, Brezilya'nin birçok şehrinde ölenlerin sayısı doğanların sayısını geçti. Mart ayında 36 bin 437 kişi hayatını kaybettiği Rio de Janeiro'da doğanların sayısı ise 32 bin 60 olarak kaydedildi.

Brezilya'da resmi veriler, nüfusu yarım milyondan fazla olan 10 şehirde daha, ölenlerin sayısının, doğanlardan fazla olduğunu gösteriyor.

Sağlık bakanı 4 kez değişti

Pandeminin başından beri 4 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da sağlık sistemi de tarihindeki en büyük çöküş tehlikesiyle karşı karşıya.

Bolsonaro ise pandeminin ilk gününden beri Kovid-19'u ciddiye almadığına dair açıklamalar yaparken, ülke çapında yeterli önlemler getirmedi.

Geçen sene nisan ayında, koronavirüsün 'küçük bir grip' olduğunu söyleyan Bolsonaro, geçen ay ise ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" diye konuşmuştu.