Kayıt
12:32 14 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

    Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin sağlık politikaları soruşturulacak

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1042505113_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_5f16b5e4d973e2570b954bd749e7f31e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202104141044269620-brezilyada-bolsonaro-yonetiminin-saglik-politikalari-sorusturulacak/

    Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da senato, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla mücadele politikalarına yönelik soruşturma başlattı.

    Brezilya’da geçen hafta Yüksek Mahkemenin sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin salgınla mücadele politikalarına yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmasını istemesinin ardından senato harekete geçti.

    Senato lideri Rodrigo Pacheco dün, Bolsonaro'nun salgın politikalarına dair soruşturma yürütüleceğini açıkladı. Pacheco, söz konusu soruşturmanın, pandemi döneminde kaynakların eyaletlere nasıl dağıtıldığına dair bir soruşturmayla birleştirilebileceğini söyledi.

    Kongre soruşturması, salgını başından beri ciddiye almayan Bolsonaro'nun kanunsal yaptırımlara sevk edilmesiyle sonuçlanabilir. 

    Öte yandan, Bolsonaro yanlısı milletvekilleri ise eyaletler ve belediyelerin salgını nasıl ele aldığını araştırmak için soruşturma başlatmak istiyor. Ancak böyle bir uygulamanın eyalet meclislerinin yetkisini ihlal edebileceğini savundu.

    'Ölenlerin sayısı doğanların sayısını geçti'

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Brezilya'da salı günü yaklaşık 3.808 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ülkedeki toplam ölü sayısı 358.000'in üzerine çıktı. Brezilya, şu anda ABD'den sonra dünyada koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke. 

    CNN'nin haberine göre ise, Brezilya'nin birçok şehrinde ölenlerin sayısı doğanların sayısını geçti.  Mart ayında 36 bin 437 kişi hayatını kaybettiği Rio de Janeiro'da doğanların sayısı ise 32 bin 60 olarak kaydedildi.

    Brezilya'da resmi veriler, nüfusu yarım milyondan fazla olan 10 şehirde daha, ölenlerin sayısının, doğanlardan fazla olduğunu gösteriyor.

    Sağlık bakanı 4 kez değişti

    Pandeminin başından beri 4 kez sağlık bakanının değiştiği Brezilya'da sağlık sistemi de tarihindeki en büyük çöküş tehlikesiyle karşı karşıya.

    Bolsonaro ise pandeminin ilk gününden beri Kovid-19'u ciddiye almadığına dair açıklamalar yaparken, ülke çapında yeterli önlemler getirmedi. 

    Geçen sene nisan ayında, koronavirüsün 'küçük bir grip' olduğunu söyleyan Bolsonaro, geçen ay ise ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" diye konuşmuştu

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kendini 'LG telefon manyağı' olarak niteleyen Güney Koreli Ryu Hyun-soo şirketin kararına rağmen telefonlarını tarihin derinliklerine gömmemeye kararlı.
    LG vazgeçse de 'manyağı' vazgeçmiyor: Akıllı telefonlarımı sonsuza dek kullanacağım
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet