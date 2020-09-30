Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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'BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a 'Aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız' dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı.
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Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu sorunun çözülmesi lazım. Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız.
- Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor.
- Azerbaycan, Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız. Ermenistan Ortadoğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor.
- Doğu Akdeniz'de bir konferans fikri bizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok, ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin de beklentileri var, olumlu adımlar bekliyoruz. Burada bir konferans olacaksa, Kıbrıs'tan her iki taraftan da katılım olmalı. Hakça paylaşım için her iki tarafın da görüşünü dinlememiz lazım. Bizim tercihimiz her iki taraf da gelsin, bu sorunu çözelim. Hangi formatta olur, kim katılır, çalışıyoruz. Yunanistan ve Rum kesimi AB'yi rehin almıştır.
- (Pompeo'nun Kıbrıs ziyareti) ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor.
- Macron'un Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir.
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