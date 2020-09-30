Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

'BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a 'Aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız' dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı.