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    'Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yan yana gelecek'

    Karikatür
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    Kuzey Kore- ABD arasında gayrıresmi elçi rolü üstlenen Güney Kore, tarihi bir açıklama yaptı. Buna göre ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim mayıs sonuna kadar bir ilke imza atacak ve şahsen bir araya gelecek.

    Karikatür

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Donald Trump
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    Trump ile Kim Jong Un arasında söylem savaşı
    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme talebini ABD Başkanı Donald Trump'a iletti, Trump da bu daveti kabul etti. Böylece Güney Kore, birbirlerine 'Roket adam' ve 'bunak ABD'li' diye hitap ederek gündemin ilk sıralarından düşmeyen bu iki lideri ilk kez bir araya getirmiş olacak.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin kasım ayından bu yana nükleer deneme gerçekleştirmediğinin altını çizen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, görüşmeler sırasında bu tür denemeler yapmamaya söz verdiğini kaydederek "Verdikleri sözü tutacaklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve Kuzey Kore devlet başkanları ve iki Kore devletinin liderleri arasında yapılacak görüşmelere destek veren bir açıklama yaptı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Kim Jong-un, Kuzey Kore, ABD
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