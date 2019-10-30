'Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'dan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürüldüğü konusunda henüz resmi doğrulama gelmediğini söyledi.

Sputnik muhabiri, basın toplantısı sırasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD'den resmi doğrulama gelip gelmediğini sordu.

Peskov, "Hayır, elimizde doğrulama yok" dedi.

'Video yayımlayabiliriz'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıkladı.

Ayrıca Trump, İdlib'e bağlı Barişa'da IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona katılan köpeğin fotoğrafını da paylaştı.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

Bağdadi'nin öldüğü operasyon, İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.