Çin: ABD, Houston’daki başkonsolosluğumuzu kapatmamızı istedi

ABD’nin kendilerinden Houston’daki başkonsolosluğu kapatmasını talep ettiğini açıklayan Çin, bu kararı sert bir şekilde kınadıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, ABD’nin kendilerinden Houston’daki başkonsolosluğundaki tüm faaliyetlerini durdurmalarını istediğini açıkladı.

ABD'nin talebinin tek taraflı provokasyon sayıldığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Çinli yetkililer kararı kınadı.

Misilleme olarak Çin’in Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunun kapatılması gündeme gelirken, erken davranan Washington bu kararı Çin'den önce aldı.

Diğer yandan, Washington ve Pekin arasında gerilim artarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'in Washington Büyükelçiliğine bilinmeyen bir numaradan telefonla bomba ihbarı yapıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ait daha fazla konsolosluğun kapatılmasını yönünde bir talimat vermesinin ‘her zaman olasılık dahilinde’ olduğunu söyledi.