İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da koronavirüs kurbanlarından olduğu ifade edildi.

Koronavirüs tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan koronavirüsün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İran'da 8 bin 376 kişi iyileşerek taburcu edildi

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Koronavirüs teşhisi konulanlardan 8376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.