Rus askeri uzmanlar, İtalya'nın Bergamo kentine ulaştı

İtalya hükümetinin talebi üzerine geçen günlerde başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığın askeri uzmanlarının bulunduğu özel teçhizat konvoyu, Bergamo'daki Orio al Serio hava meydanına ulaştı. Bu kentte İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurulacak" dendi.

Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны России во время марша с авиабазы ВВС Италии «Пратик-ди-Маре» в город Бергамо для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции #МинобороныРоссии #РоссияИталия #БорьбасКоронавирусом pic.twitter.com/Sp3W80BDkZ — Минобороны России (@mod_russia) March 25, 2020

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22 araçtan oluşan Rus konvoyu, Bergamo'ya İtalya'nın başkenti Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Pratica di Mare hava üssünden çıkıp yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek ulaştı. Rus konvoyunun 'NATO'nun kalbinde' gerçekleştirdiği bu yolculuk sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

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Bergamo'ya giden konvoyda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyor.

Rusya'nın söz konusu yardımları, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İtalyan Başbakan Giuseppe Conte'yle yaptığı telefon görüşmesini izliyor.