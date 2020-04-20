Djokovic, zorunlu koronavirüs aşısına karşı: Kortlara dönüp dönmeyeceğini düşünecek

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, maçlara çıkması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğini söyledi. Aşı karşıtı olan Djokovic, “Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşı olmaya zorlamasını istemem” dedi.

Aşı karşıtı tutumuyla bilinen ünlü Sırp raket Novak Djokovic, bu inadını koronavirüs salgını konusunda da sürdürdü.

Djokovic, salgın nedeniyle ertelenen turnuvaların yeniden başlaması için oyunculara aşının zorunlu kılınması halinde kortlara dönmeyebileceğinin sinyalini verdi.

Ailesiyle birlikte karantina altında bulunduğu İspanya’da, Paskalya nedeniyle Facebook üzerinden bir video konferans gerçekleştiren Djokovic, “Şahsen ben aşıya karşıyım. Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşı olmaya zorlamasını istemem” dedi.

Djokovic, “Biz oyuncular seyahat etmek zorundayız. Bence bu bir numaralı zorluk olacak. Eğer aşı zorunlu hale getirilirse ne olacak? Bir karar vermek zorunda kalacağım (aşı olup olmamak hakkında). Şimdilik görüşüm bu, değişip değişmeyeceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, maçların eylül ya da ekim ayından önce başlamasını beklemediğini de söyledi.

Diğer pek çok spor müsabakası gibi tenis maçları da salgından etkilendi. Bu kapsamda mayıs sonunda başlaması planlanan Fransız Açık Tenis Turnuvası, eylül sonuna ertelendi.

Wimbledon Tenis Turnuvası ise 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bu yıl ertelendi.