Elon Musk, evde kal çağrısını 'faşistlik' diye niteledi: Özgürlükleri geri verin

Tesla CEO’su Elon Musk, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek adına yapılan ‘evde kal’ çağrılarına isyan etti.

Kurucusu olduğu Tesla’nın ekonomik durumunun ele alındığı bir toplantının ardından açıklama yapan Musk, salgının yarattığı ekonomik durgunluk karşısında ‘sakinliğini koruyamadı’.

Musk, “Ben açıkçası bu durumu insanları zorla evlerine hapsetmek olarak nitelendiriyorum ve bu, bence anayasal haklara aykırı. İnsanların özgürlükleri yanlış ve korkunç yollarla ellerinden alınıyor. İnsanlar Amerika'ya bu nedenle gelmedi ya da Amerika'yı bu nedenle inşa etmedi” dedi.

'Bu demokratik değil, bu özgürlük değil'

Musk, “Eğer birileri evde kalmak istiyorsa, bu harika ve bunu yapabilmeliler. Ancak onlara evlerini terk edemeyeceklerini ve terk ederlerse ceza alacaklarını söylemek: İşte bu faşistlik. Bu demokratik değil, bu özgürlük değil. İnsanlara kahrolasıca özgürlüklerini geri verin” ifadelerini kullandı.

Hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Salgın tedbirlerinin kaldırılması çağrısı yapan Musk, fabrika ve işyerlerinin kapatılmasının ciddi ekonomik tehlike yaratacağını belirtti.

Açıklamalarıyla tepki topluyor

Elon Musk, ABD’de ilk vakalar tespit edildiğinde ‘panik yapmanın aptallık olduğunu’ söylemişti. Şu anda salgının yeni merkezi olan ABD’deki vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Çocukların hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savunan Musk, fabrikalarını geç kapattığı için de eleştirilmişti.