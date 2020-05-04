Vucic, Sırbistan’da olağanüstü halin ne zaman kaldırılabileceğini söyledi

Pink televizyonuna konuşan Vucic, bugün kendisi ve hükümete, olağanüstü hal ile sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin Savunma Bakanlığı’nın resmi gerekçesinin sunulmasını beklediğini ifade etti.

Parlamentonun konuyu çarşamba günü incelemeyi planladığını belirten Vucic, uygulamanın 7 Mayıs Perşembe kaldırılabileceğini kaydetti.

Vucic, karar sonrasında vatandaşların sağlıkları ile ilgili sorumluluğu kendilerinin taşıyacağını belirtti.

‘İki koşul var’

Vucic, ülkesindeki olağanüstü halin kaldırılabilmesi için iki koşul olduğunu da ekledi. Vucic’e göre, hafta boyunca koronavirüs vaka sayısının, test yapılanların en az yüzde 5’i kadar olması ve suni solunum desteği verilmesi gereken hasta sayısının da düşmesi gerekiyor.

Vucic ayrıca 26 Nisan’dan ertelenen parlamento ve yerel seçimlerin 14 veya 21 Haziran’da yapılabileceğini de belirtti.

Sırbistan’da 16 Nisan’dan beri olağanüstü hal uygulanıyor.