BAE’de doktorlar koronavirüs için yeni bir tedavi deniyor

Birleşik Arap Emirikleri (BAE) Ekonomi Bakanlığı’nın Abu Dabi'deki Kök Hücre Merkezi'nden araştırmacılara gelişmiş bir kök hücre toplama yöntemi ile yeni koronavirüs (Kovid-19) için yenilikçi bir tedavi geliştirmek üzere patent verdiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Ekonomi Bakanlığı, Abu Dabi'deki Kök Hücre Merkezi'nden araştırmacılara gelişmiş bir kök hücre toplama yöntemi ile yeni koronavirüs (Kovid-19) için yenilikçi bir tedavi geliştirmek üzere patent verdi.

Ajansın aktardığı bakanlığın açıklamasında, “Abu Dabi'deki Kök Hücre Merkezi'nden araştırmacılara, hastanın kendi kanından kök hücrelerin çıkarılmasını ve aktivasyondan sonra yeniden enjekte edilmesini içeren yenilikçi bir kök hücre toplama yöntemi ile Kovid-19’un tedavisi için patent verildi” ifadeleri kullanıldı.

‘Tedavi edilen hastaların yan etkiler konusunda herhangi bir şikayeti olmadı’

Bakanlığın verdiği bilgiye göre hastalar, elde edilen maddenin sprey şeklinde solunum yoluyla akciğerlere verilerek tedavi edildi, bu yöntemle tedavi gören hastalardan hiçbirinin yan etkiler ile ilgli herhangi bir şikayeti olmadı.

İlacın, bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesini ve sağlıklı hücrelere daha fazla zarar gelmesini önlemek için hücreleri yenileyerek ve bağışıklık tepkisini modüle ederek akciğerlere terapi etkisi olacağına inanılıyor.

73 hastada başarılı bir şekilde denendi

Habere göre söz konusu tedavi yöntemi, 73 hasta üzerinde yapılan klinik testlerin ilk etabında başarılı oldu. Tedavinin etkili olduğunu göstermek için yapılan denemeler sürüyor ve birkaç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Bu tedavinin hastalara olağan tıbbi işlemlerin yanı sıra tayin edildiğini ve gelecekte belirlenen tedavi protokollerinin yerine değil, bu protokollere tamamlayıcı bir unsur olarak uygulanacağı ifade ediliyor.