İsrail Savunma Bakanı, virüse karşı antikor geliştirildiğini iddia etti

Naftali Bennett, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne dün yaptığı ziyarette, salgınını önleme konusunda ‘çığır açacak’ bir gelişmeye tanıklık ettiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, virüse monoklonal bir şekilde saldırarak hastalığa yol açacak virüsü vücutta nötralize eden bir antikor keşfedildiği belirtildi.

Bennett, “Bu müthiş atılım nedeniyle enstitü personeliyle gurur duyuyorum. Yaratıcılıkları ve Yahudi akılları bu inanılmaz başarıyı getirdi” dedi.

The Times of Israel’in haberine göre antikoru geliştirme aşaması tamamlandı, enstitü şu anda antikorun patentini bekliyor. Bundan sonraki aşama ise ticari üretim için uluslararası firmalarla temasa geçmek olacak.

Ancak antikorun insanlarda test edilip edilmediği gibi daha başka ayrıntı verilmedi.

Koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamak adına çalışmalar yürüten İsrailli bilim insanları özellikle virüs bulaşanlar için antikorların üretiminde yoğunlaşıyor.

İsrail'de şimdiye kadar salgın nedeniyle 237 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 16 bin 268’e ulaştı.