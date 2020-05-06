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    'AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor'

    © AFP 2020 / JOHN THYS
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (152)
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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7.4 daralacağı öngörüsünde bulundu. AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni,”AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar" raporunu yayımlandı.

    "Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme" başlıklı raporda, Euro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7.7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6.3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7.4 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6.1 büyüyeceği öngörüldü.

    ‘Çin, yüzde 1 büyüyecek’

    Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6.5, Fransa'nın yüzde 8.2, İtalya'nın yüzde 9.5, İspanya'nın yüze 9.4, Hollanda'nın yüzde 6.8, Belçika'nın yüzde 7.2, Yunanistan'ın yüzde 9.7 ve Avusturya'nın yüzde 5.5 küçüleceği tahmin edildi.

    AB'den ayrılan İngiltere'nin bu yıl yüzde 8.3, ABD'nin yüzde 6.5, Japonya'nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de yüzde 1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

    ‘Türkiye, 5.4 daralacak’

    Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.4 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin edildi.

    Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0.6, Euro Bölgesi'nde yüzde 0.2 olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB'de yüzde 9, Euro Bölgesi'nde yüzde 9.6'yı bulacağı kaydedildi.

    Raporda, tahminlerin, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin mayıs ayından itibaren aşamalı biçimde kalkacağı varsayımına dayandığı belirtilerek, uygulanan tedbirlerin uzatılmasının GSYH'de tahminlerden daha yüksek oranda düşüşe neden olabileceği vurgulandı.

    Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası iş birliğine zarar verebileceğine işaret edilen raporda, Kovid-19'un iş gücü piyasasında uzun süreli ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

    Raporda, AB ve İngiltere arasında Brexit geçiş sürecinin bitmesinin ardından gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin iki tarafın da büyüme tahminlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekildi.

    'Kovid-19 nedeniyle yüzde 7.4 küçülecek'

    Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor. AB, bu yıl yüzde 7.4 daralacak" diye konuştu.

    AB ülkeleri arasında ekonomik toparlanmanın dengeli biçimde gerçekleşmeyeceğini belirten Gentiloni, işsizlik oranlarında ciddi yükseliş beklediğini kaydetti.

    Gentiloni, salgınla mücadele amacıyla hükümetlerin yüksek kamu harcamaları yaptığını, bu nedenle AB ülkelerinde kamu borç ve kamu açıklarının 2020'de artacağını söyledi.

    Kovid-19 nedeniyle AB'de ekonomik aktivitenin bir günde 3'te bir oranında azaldığını vurgulayan Gentiloni, salgının ekonomik etkilerinin uzun süre hissedileceğini aktardı.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (152)

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    Etiketler:
    Paolo Gentiloni, Hollanda, Almanya, Alman, AB Komisyonu, Euro Bölgesi, Euro, Ekonomi, Avrupa Birliği
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