İtalya Savunma Bakanı Guerini’den Rus mevkidaşı Şoygu’ya teşekkür telefonu

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkesine sağlanan destek ve yardımdan dolayı teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin İtalya tarafının girişimi üzerine gerçekleştiği belirtilirken, "Lorenzo Guerini, Rusya Savunma Bakanlığı’nın koronavirüs salgınına karşı mücadelede yardım sağlamak amacıyla hızlı ve zamanında askeri uzman grubunu göndermesinden dolayı Sergey Şoygu’ya içten şükranlarını sundu" ifadeleri yer aldı.

Guerini’nin, İtalya’ya yardım eden tüm Rus uzmanlarının profesyonelliğini, fedakarlığını ve sorumluluk duygusuna dikkat çektiği bildirildi.

Şoygu’nun da Rus ordusunda koronavirüs salgınını önleme amacıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verdiği bildirilirken bundan dolayı da teşekkür eden İtalyan bakanın, salgınla mücadelede gerektiğinde Rusya’ya tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını söylediği aktarıldı.