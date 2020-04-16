Rus doktorların görev yaptığı İtalya’daki hastane hakkında neler biliniyor?

Rus askeri viroloji uzmanları, İtalya’nın Bergamo kentinde salgınla mücadeleye yardım ediyor. Rus uzmanların görev yaptığı başlıca yer ise Rus-İtalyan ortaklığında koronavirüs hastaları için kurulan sahra hastanesi. RBTH sitesi, İtalya’daki Rus doktorların çalışmaları ve hastanede yaşananlara dair bir derleme sundu.

İtalya’da görev yapan doktorlardan biri olan Aleksandr Semenov, Bergamo kentindeki sahra hastanesinin Fiera di Bergamo fuar merkezinin içerisinde sadece bir buçuk haftada kurulduğunu söyledi.

Semenov, hastaların tedavisi için gerekli olan hayat kurtarıcı malzemelerin 1 Nisan’da sevk edildiğini ekledi.

‘Borşç’ çorbası ile teşekkür

Semenov’a göre, İtalyan tarafı Rus uzmanlara teşekkür etmek için Rusların çok sevdiği geleneksel çorba olan ‘borşç’ çorbasını hazırladı. Çorbanın yanında da İtalyanca ve Rusça ‘Özür dileriz, ilk kez yapıyoruz!’ ifadesinin yazılı olduğu bir not yer aldı.

Orijinalinden farklı olsa da çorbanın tadının çok güzel olduğunu belirten Semenov, “Ev yemeklerini çok özlüyoruz, herkes çorba hasreti çekiyordu” ifadelerini kullandı.

Semenov, “Tüm sıhhi temizlik taleplerimiz karşılandı. Başhekim Valotti’nin esnek ve uzlaşmacı olması çok hoştu. Bu, doktor ve hemşireler için güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için önemli” yorumunu yaptı.

Hastanenin özellikleri neler?

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, yeni hastane yoğun bakım ünitesi ve daha hafif hastalar için iki tedavi merkezi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Hastanenin yatak kapasitesi 142 ve hem Rus hem İtalyan doktorlar burada görev yapıyor. 32 Rus askeri doktorun bulunduğu sekiz birlik hastaları tedavi ediyor. Doktorlar üç vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor.

Koronavirüs günlerinde aşk

Koronavirüs nedeniyle zorlu geçen günlerde aşk da elden bırakılmıyor.

Semenov, İtalyan bir hastanın Rus bir hemşireye aşık olduğunu söyledi. Semenov, “Dünya evine girmeye hazırdı. Tercüman ‘damadın’ ne istediğini çevirdi. Nitekim, çeviri olmasa da niyeti çok açıktı. Pes etmeyen türden bir adamdı” dedi.