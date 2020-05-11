DSÖ Sözcüsü: Rusya salgında plato dönemine ulaşmış olabilir

Bloomberg’e konuşan Melita Vujnovic, “Vakalar görülmeye devam ediyor, ancak artış stabil hale geldi. Son günlerde gördüklerimizin plato dönemi olmasını ummuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı 200 bini aştı, ancak haftalık vaka artış hızı düştü

Daha önce Rusya’nın koronavirüsle mücadele merkezi, virüsün yayılma hızının salgının başlamasından bu yana en düşük seviyesine geldiğini, bu hızın son 24 saatte 0.02 düşerek 1.04 düzeyine ulaştığını bildirmişti.

Öte yandan geçen hafta içinde 75 bin doğrulanan vakayla birlikte ülkedeki vaka sayısı 209 bin 688’e çıkmıştı. Ancak artış hızı düşmeye devam ederek son yedi günde ortalama yüzde 6.5’te kaldı. Daha önce bu oran yüzde 7.5’ti.

İyileşen sayısında iki kat artış

Ayrıca ülkede koronavirüs hastalığından iyileşen kişi sayısı son bir haftada 16 bin 639’dan 34 bin 306’ya çıktı. 28 Nisan’dan başlayarak her gün bini aşkın kişi taburcu edilirken, 9 Mayıs’ta 5 bin 308 kişi hastaneden ayrıldı.

Ölüm oranı da yüzde 0.95’ten yüzde 0.91’e düştü. Son bir haftada 559 kişi yaşamını yitirdi.