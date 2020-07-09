Kovid-19 vakalarının arttığı Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı 5 gün daha uzatıldı

Filistin’in Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü İbrahim Milhem, artan vakalarla birlikte ülkede sokağa çıkma yasağının 5 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Milhem, 5 günlük kararın çarşamba sabahı ile pazartesi sabahı arasında yürütüleceğini belirtti. Bu kapsamda marketler, eczaneler ve fırınlar hariç tüm kurum ve işletmelerin kapatılacağı ifade edildi.

Yetkili bankaların olağanüstü hal prosedürlerine uygun olarak gereken faaliyetleri sıkı güvenlik koşullarına uygun olarak yapılacağını söyledi. Milhem, gıda ürünleri ve tarım ürünlerinin şehirler arsında taşınmasına izin verileceğini de sözlerine ekledi.

Halkın sağlık önlemlerine uymasını sağlamak için tüm valiliklerde olağanüstü hal komiteleri, yurttaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Düğünler ve taziye toplantıları da dahil olmak üzere büyük etkinliklere yönelik yasak yinelendi. Ayrıca önlemleri ihlal eden herkesin para cezasına çarptırılacağı veya hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.

Öte yandan Batı Şeria'da 382 yeni vakanın tespit edilmesiyle beraber toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 29’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı.