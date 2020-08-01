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    Prof. Ceyhan'dan 'normalleşme' uyarısı: Bu rahatlıkta virüsle baş etmemiz mümkün değil

    © İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - İSLİM ESRA ÇOBANOĞLU
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1317)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008011042572313-prof-ceyhandan-normallesme-uyarisi-bu-rahatlikta-virusle-bas-etmemiz-mumkun-degil/

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Sahillerde, tatil beldelerinde aşırı rahatlama var. Sosyal mesafe plajda, restoranda çarşıda sıfır, maske yok. Salgın kurallarına uyulmaz, rahatlama devam ederse bu virüsten kurtulmamız mümkün değil. Eğer virüs mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmezse şu andaki ortamda bu rahatlıkta virüsle baş etmemiz mümkün değil" dedi.

    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaptığı tatil sırasında Sözcü’den Yaşar Anter'in sorularını yanıtladı.

    Yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı verilerinin durdurulmasının bir izahı olmadığını belirten Ceyhan, “Yoğun bakımda yatan hasta sayısı önce 1280'lerdeydi sonra 560'lara düştü, ardından rakamlar tamamen kaldırıldı. Eğer yoğun bakımdakiler iyi durumdalarsa ve çıktılarsa neden yoğun bakıma aldınız veya bu kadar hasta bir gündemi iyileşti. Bunun izah edilebilir yanı yok. Biz de nedenini bilmiyoruz" dedi.

    'Verilerin sistemli bir şekilde paylaşmasında yarar vardı'

    Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı'ndaki teknik verileri hazırlayan ekip bu rakamları vermeyi durdurdu. Bu duruma şu anda yurt dışından da özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nden de büyük tepki var. Bilim ve sağlık ile uğraşanların bu verileri sistemli bir şekilde paylaşmasında yarar vardı” diye konuştu.

    © DHA /
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    Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere inanmak zorunda olduklarını belirterek “Başka neye, kime güveneceksiniz, elinizde bu verileri hazırlayabilecek başka bir kurum yok. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ülkeleri ile sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz. Almanya'ya iki bakanımız bakan yardımcılarımız gitti. Ancak sonuç alamadık. Çünkü onlar Avrupa Sağlık Otoritesi'nden aldıkları verileri değerlendirerek yol haritası hazırlıyorlar. Çünkü o birimde sadece bilim insanları  var ve tamamen bilimsel verileri değerlendirerek açıklama yapıyorlar. Yani o birimde siyasiler olmadığı için  çok daha güvenilir olarak bakılıyor” dedi.

    'Sahillerde, tatil beldelerinde aşırı rahatlama var'

    Ceyhan tatil yaptığı Bodrum'da bir gün sokağa çıktığını ve geri döndüğünü belirterek Sahillerde, tatil beldelerinde aşırı rahatlama var. Sosyal mesafe plajda restoranda çarşıda sıfır, maske yok. Böyle giderse bugüne kadar aldığımız tedbirler ve önlemler bir işe yaramaz, kimse beklemesin” diye konuştu.

    Normalleşme sürecinde tekrar pandemide başa dönülme belirtileri olduğunu söyleyen Ceyhan, “Bütün dünyada böyle oldu. Normalleşmeye başlayan tüm ülkelerde neredeyse başa dönüldü. Ülkemizde de salgın kurallarına uyulmaz, rahatlama devam ederse bu virüsten kurtulmamız mümkün değil. Eğer virüs mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmezse şu andaki ortamda bu rahatlıkta virüsle baş etmemiz mümkün değil. Normalleşme sürecinde insanlar 'virüs ortadan kalktı bana bir şey olmaz' havasına girdi, daha beteri olabilir. Daha tehlikelisi olabilir. Hafif ve gizli vakaları bir an önce tespit etmeli ve testin yaygınlaştırılmasını sağlamalı” dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1317)
    Etiketler:
    Maske, Sosyal mesafe, Normalleşme, Salgın, Koronavirüs, Mehmet Ceyhan
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