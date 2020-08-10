ABD'li bilim insanları 14 farklı maskeyi inceledi, işe yaramayanları sıraladı

Duke Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, salgınla birlikte pek çok ülkede zorunlu hale gelen maskeleri, koruyuculuk açısından karşılaştırdı. Toplam 14 maskeyi inceleyen uzmanlar, deney için lazerle donatılmış siyah bir kutu ve cep telefonu kamerası kullandı. Maske takan deneklerin kutuya doğru konuşmasını isteyen bilim insanları, ne kadar parçacık yaydıklarını tespit etti.

Scientists tested 14 types of masks — here are the ones that worked and didn't https://t.co/r7EBfZxopb pic.twitter.com/2Bxs4i1NQb — New York Post (@nypost) August 9, 2020

Genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 tipi maskelerin, damlacıkları durdurma konusunda en iyisi olduğunu belirleyen bilim insanlarına göre, üç katmanlı cerrahi maskeler ve evde yapılabilen pamuklu maskeler de iyi performans gösteriyor.

Maske takmayan insanlara göre virüsü daha fazla yayıyor

Her ne kadar daha iyi bir görüntü verse de uzmanlara göre bandana ve örgü maskelerin koruyucu bir özelliği bulunmuyor.

Öte yandan özellikle spor yapanlar tarafından tercih edilen boyunluk ve benzeri aksesuarların da etkisinin zayıf olduğu belirtiliyor. Hatta araştırmaya göre, boyunluk takanlar maske takmayan insanlardan daha fazla damlacık yayıyor.

Uzmanlar bunu, “Boyunluklar, solunum yolundan çıkan büyük boyutlu damlacıkları daha küçük hale getiriyor ve boyunluğun arkasından daha rahat çıkmasına neden oluyor” diye açıklıyor.

Araştırmayı kaleme alan ekipte bulunan Martin Fischer, “Özellikle maske takmayan insanlara nazaran boyunlukların damlacıkları daha fazla yaydığını görmek bizi şaşırttı. Biz insanların maske takmasını vurguluyoruz fakat lütfen işe yarayan maskeler takın” uyarısında bulunuyor.