Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısı 2 yıla kadar bağışıklık sağlıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada dünyada tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan ve Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İkili uygulama şeması uzun süre bağışıklık sağlıyor. Uygulama deneyimleri bağışıklığın 2 yıla kadar kaldığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada aşının insan adenovirüsüne dayalı bir aşı olduğu ve gerekli tüm testlerden geçtiği kaydedildi.

Muraşko: Aşı yüksek etkinlik gösteriyor ve güvenli

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise, yapılan testlerin aşının yüksek etkinlik sağladığı ve güvenli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Muraşko’ya göre, tüm gönüllülerde virüse karşı antikor gelişti, hiçbirinde bağışıklıkla ilgili bir sorun oluşmadı. İnceleme neticesinde bakanlık uzmanları aşının tescil edilmesine ilişkin karar aldı.

Muraşko, Çin’de koronavirüs aşısında tescil aşamasına gelindiğini, başka ülkelerde de çalışmaların sürdüğünü ancak, Rusya’nın aşı için tam formatla tescil sertifikası alan ilk ülke olduğuna dikkat çekti.

‘Binnopharm şirketinin üretim kapasitesi yılda 1.5 milyon’

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun aşının üretileceği yerlerden biri olduğunu belirttiği Binnopharm şirketinin bağlı olduğu AFK Sistema, Binnopharm’ın her yıl 1.5 milyon aşı üretme kapasitesi olduğunu bildirdi.

Şirketin açıklamasında aşıların ilk partilerinin Rusya’nın bölgelerine sevkiyat için hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca aşının seri üretimine 2020 sonuna doğru başlamayı planladıkları bilgisi verildi.

RDIF: Bir yıl içinde 500 milyon aşı üretebiliriz

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın önümüzdeki bir yıl içinde 500 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Dmitriyev, “Beş ülke ile aşının üretimi için partnerliğe giriştik, şimdi önümüzdeki 12 ay içinde 500 milyon aşı üretim kapasitemiz var. Aşıyı sadece Rusya’da değil, başka ülkelerle de gerçek bir partnerlik içinde aşı üretecek olmamız ve aşıyı tüm dünya için erişilebilir kılmak önemli” dedi.

Dmitriyev, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da yakında klinik testlerin başlayacağını, başka ülkelerle de testlerin yapılacağını ifade etti.

DSÖ: Temas halindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Tarik Jasarevic de aşının ne kadar güvenli ve etkili olduğunu değerlendirmek amacıyla Rusya hükümetiyle temas halinde olduklarını kaydetti.