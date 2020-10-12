Rusya’da 13 bin 592 yeni vaka kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte 13 bin 592 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden gazetecilere yapılan açıklamada, gün içinde 13 bin 592 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310’a yükseldi.

Son 24 saatte hastalık nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı 22 bin 722’ye çıktı.

Diğer yandan salgının başlamasından beri, 3 bin 793’ü son 24 saatte olmak üzere 1 milyon 24 bin 235 kişi taburcu edildi.

Ülkede vaka sayısı eylül ayında artış göstermeye başladı. Eylül ayından ekim ayı başına kadar günlük vaka sayısı 5 binden 10 bine kadar yükseldi. Dün de pandemi boyunca kaydedilen en yüksek vaka sayısı görülmüş, 13 bin 634 vaka tespit edilmişti.