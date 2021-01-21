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    Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan açıkladı: CoronaVac aşısının yan etkileri neler?

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    Koronavirüs salgını
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    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de uygulanan CoronaVac aşısıyla ilgili çok ciddi yan etki görülmediğini belirterek "En çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz" dedi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 14 Ocak'tan itibaren Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı yaptıranlarda en çok görülen yan etkileri açıkladı.

    Prof. Dr. İlhan, aşıya bağlı çok ciddi yan etkilerin gözlemlenmediğini belirterek, "Şu ana kadar aşıya bağlı yan etkiler nedir diye baktığımızda; en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" dedi.

    'İyi bir aşılama seviyesi yakaladık'

    Türkiye'nin iyi bir aşılama seviyesi yakaladığını kaydeden Prof. Dr. İlhan şunları söyledi:

    "Sağlık çalışanlarına aşılamamız başladı, daha sonra ise 85 yaş üzeri büyüklerimiz sistemde isimlerini gördüler ve aşılama başladı. Huzur evinde, bakım evinde kalan yaşlılarımız ve orada çalışan personel için de orada aşılama başladı. Aşılamanın iki mantığı var. Biri hastalık bulaştığı zaman en çok ağır hasta olanlar ve en çok hayatını kaybedenler, bunlar da 85 yaş üzeri büyüklerimizdi. Bir diğeri ise en çok enfekte olan grup, bunlar da sağlık çalışanlarımızdı. Ayrıca hizmetin devamı için de sağlık çalışanlarının aşılanması dünyada belirlenen bir strateji.

    Peyderpey muhtemelen birkaç gün içerisinde 80-84 grubu, 75-79 yaş grubu gibi aşağıya doğru devam edecek ve 65 üzeri büyüklerimizin aşılanması tamamlanacak. Sonrasında ikinci grup başlıyor. İkinci grup dediğimiz yaş kriterine göre, 50-64 yaş arası olanlar, burada da aynı şekilde sıralama ile gidecek. Onun yanı sıra hizmet önceliği olan askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim elemanlarımız, gıda sektöründe çalışanlar gibi gidecek. Şu an geldiğimiz aşamada 1 milyonun üzerinde bir aşı gerçekleştirdik. İyi bir aşılama seviyesi yakaladık." 

    'Kendilerine en yakın kuruluşu tercih etmeliler'

    Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanlarının çalıştıkları hastanelerde aşı olduklarını belirterek, vatandaşların aşı sıraları geldiğinde kendilerine en yakın kuruluşlara gitmelerinin doğru olacağını söyledi. İlhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Özellikle toplumda yapılan aşılamada biliyorsunuz farklı yerler tercih edilebilir. Üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılabilir. Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın kuruluşu tercih etmesi onlar için kolaylık sağlayacaktır. Kolay, yürüme mesafesinde ya da kısa yolculuk mesafesinde olan kuruluşları tercih etmeleri kolay olacaktır. Randevuya uymak gerekiyor, kalabalık olmaması gerekiyor. Randevuya uymazsak diğer vatandaşlar için sorun olabilir, kalabalık oluşabilir. Vatandaşlarımız, randevularını alıp aşılarını olursalar bu süreci çok daha hızlı bir şekilde tamamlayacağımız kanısındayım."
    Etiketler:
    Yan etki, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Aşı, Türkiye, Sinovac, CoronaVac
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