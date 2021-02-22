Macaristan Başbakanı Orban'dan ülkesinde Sputnik V'in kullanımına onay verilmesi hakkında yorum

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinde Rus koronavirüs aşısı Sputnik V aşısının Macar düzenleyici kurum tarafından tescillendiği ve kullanımının güvenli olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın geliştirdiği ve dünyanın tescillenen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V'ye ülkesinde kullanım onayı verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Alman medyasına konuşan Orban, "İnsan hayatlarının ve sağlığının korunması siyasi yönlerden üstün, jeopolitikten üstün. Aşıları, siyasi bir mesele haline getirmek sorumsuzca" ifadelerini kullandı.

Aşı ve Batı'nın, aşı üreticisi ülkeye karşı şikayetleri arasında bağ kurmanın anlamsız olduğunu kaydeden Macar lider, "Komünizm döneminde, Sovyet aşıları kullanıyorduk ve gördüğünüz gibi herkes iyi" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB), tüm üye ülkeler için aşı alımının merkez üzerinden yapılması kararının hatalı olduğunu söyleyen Orban, aşılama konusunda AB'nin ilerisinde olan ABD, İngiltere, İsrail ve Sırbistan'ı örnek gösterdi. AB'nin aşıları tescil etmede 'son derece yavaş' davrandığını belirten Macaristan Başbakanı, hükümetinin ulusal düzeyde hareket etme hakkına başvurduğunu kaydetti.

ABD, Çin ve Rusya’nın aşı konusunda AB'nin rakibi olduğu fikrinin yanlış olduğunu dile getiren Macar lider, "Rusya ve Çin daha ziyade Avrupa için büyük fırsat. Çıkarlarımıza hizmet edecek iş birliği yollarını aramalıyız" diye konuştu.