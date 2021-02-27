Çekya'da 1 Mart'tan itibaren geçici sokağa çıkma yasakları başlıyor

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili kritik durum nedeniyle 1 Mart'tan itibaren geçici sokağa çıkma yasakları uygulanacağını duyurdu.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili kritik durum nedeniyle 1 Mart'tan itibaren geçici sokağa çıkma yasakları uygulanacağını duyurdu.

Hamacek, yaptığı açıklamada "Yurttaşların pazartesi gününden itibaren üç hafta süreyle yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini yasaklayan bir karar aldık. İşe gitme, devlet kurumları ve sağlık kuruluşlarını ziyaret etme gibi durumlar uygulamanın dışında tutulacak" dedi.

Yasaklar kapsamında yurttaşların, yaşadıkları bölgelerden ayrılabilmeleri için, iş yerinden alınmış işe gidiş belgesi veya acil durumlar için dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekecek.

Son verilere göre Çekya, 1 milyon kişide 884 ölüm oranıyla Avrupa'da ilk sıraya yükseldi. Son 24 saatte ülkede 1531'i ağır olmak üzere 14 bin 400 yeni vaka tespit edildi.

Toplam hasta sayısının yaklaşık 140 bin olduğu ülkede, salgının başlangıcından bu yana 20 bine yakın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.